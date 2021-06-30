武装部队为冠病成为地方性流行病做准备

（早报讯）随着冠病逐步成为地方性流行病，新加坡武装部队也开始调整应对方案，从接种疫苗、加强检测和分组活动三方面着手，确保武装部队的运作尽可能不受影响。

到了7月第二周，92％的国防部和武装部队人员将完成接种两剂冠病疫苗，部队也因此能放宽一些限制措施，按最高效率运行。

明天（7月1日）是军人节。国防部长黄永宏医生本月28日配合军人节接受媒体访问时，详述武装部队接下来在运作模式上的思维调整。

“与地方性流行病共存基本上意味着，染病风险一直存在的同时，我们的活动继续进行。由于无法根除风险，我们得把它减低。”

黄永宏说，反复进入或长期处于封锁状态无济于事，“因为病毒不会消失，每次重启也会有新的风险，包括可能得面对更具传染力和杀伤力的变种病毒株”。

因此，武装部队必须在不实施不必要限制措施的情况下，执行保家卫国的任务，但同时也必须做好准备，在病例数目上升时将一些小组隔开。

国防部和武装部队将以疫苗接种工作作为新常态中的防疫要领。到了7月第二周，92％的国防部和武装部队在职和在役人员将完成两剂疫苗接种，这将让当局取得群体免疫。

黄永宏说，虽然接种疫苗后仍可能有人员染病，但整体而言情况较为缓和，所采取的措施相对应付流行病时能较宽松。这将避免军训活动的节奏被打乱，各单位也能按最高效率运作。

国防部和武装部队也将加强检测，及早发现病例，以及把密切接触者隔开。当局正建立更快、较不具侵入性的检测能力，以实际、可持续的方式及早检测出病例。这些检测方法包括深喉唾液临床测试、抗原快速自助检测仪和呼吸检测器。

当局也对染病风险较高的前线和部队人员进行定期轮流检测。

黄永宏强调，检测只能发现，而不是防止病毒传染，因此接种疫苗、接种疫苗还是重中之重。他以2009年H1N1流感为例说，H1N1虽然染病人数较多，但死亡率仅为0.005％。相比下，本地的冠病死亡率虽为0.058％，且因冠病过世的都是未完成疫苗接种者。

“随着更多人接种冠病疫苗，我们就更接近H1N1时的情况……H1N1期间，没人提出武装部队是否需要采取不同措施……检测不是为了保护已接种疫苗的人，而是人员如果染病，能保护他们还没接种疫苗的家人。”

此外，军方也通过分组，防止出现确诊病例时影响整个单位的运作。武装部队将按照功能小组进行训练，在出现病例时尽可能把可能的传染范围控制住小组里。

担任国土防卫、保护关键设施、海事安全、空防和反恐等职责的人员也同样分组执行任务。