淡马锡基金会与狮子乐龄之友协会合作试验计划 以人工智能检测年长者心理健康

（早报讯）淡马锡基金会与狮子乐龄之友协会合作展开试验计划，以人工智能检测年长者的心理健康和制定护理计划。淡马锡基金会今天（6月30日）发文告说，为期两年的“与情绪相关的脸部分析”（Facial Analysis Correlation of Emotions，简称F.A.C.E）试验计划，将探讨如何利用脸部情绪分析科技，作为视讯看诊的辅助工具，通过脸部表情收集和分析非语言（non-verbal）数据。

这项试验计划旨在提高传统心理健康检测和制定护理计划的效率，以及时阻止或逆转精神衰退。

淡马锡基金会投入超过19万元，以支持这项计划。

为了进行概念验证（proof-of-concept），狮子乐龄之友协会将通过旗下五个活跃乐龄中心、五个乐龄活动中心和社区活动，招募超过4300名年长者参与试验计划。

人工智能科技可利用一般的视讯镜头或视频，借助电脑视觉演算法和机械学习，测量和分析参与年长者的脸部表情。

这项情绪辨认分析科技由本地公司Opsis Emotion AI研发，早前曾在国外医疗环境中进行试验计划，与市面上的类似科技相比达到超过93%准确率。这项技术首次在新加坡社区环境中，运用在年长者身上。