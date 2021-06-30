星展集团与五国际机构 携手推动金融业影响力披露新准则

（早报讯）星展集团（DBS）与全球五家机构联手，推动金融业采纳更全面涵盖业务对社会及环境造成影响的披露标准，从而促进可持续经济的发展。

由星展集团、荷兰银行（ABN AMRO Bank）、丹麦银行（Danske Bank）、瑞士银行（UBS）、哈佛商学院属下的影响力加权财报计划（Impact-Weighted Accounts Initiative，简称IWAI），以及荷兰社企影响力机构（Impact Institute）共同发起组成的Banking for Impact组织，昨天发布一份愿景报告（Vision Paper），为新的金融业影响力披露准则提出建议。

该组织的目标是为全球的金融机构创立一套名为影响力衡量与估值（impact measurement and valuation）的新披露准则，推动业者做出有利于可持续经济发展的商业决策。

该组织在文告中指出，金融机构需要一套新的披露框架，将它们造成的各种正面和负面外部效益（externalities），如创造就业机会、污染环境等统合成一个标准作业，为公众更全面的汇报它们到底为社会创造了哪些真正价值。

哈佛商学院于2019年设立IWAI，针对课题进行研究。近期一个将1800家上市公司业务对社会与环境的影响力进行估值的研究发现，它们对环境的负面影响跟较低的股票估值有显著关系。这凸显企业采纳较绿色营运模式具有高商业价值。

Banking for Impact在愿景报告指出，企业目前采用的是两个独立的披露体系，一个衡量财务绩效，一个衡量环境与社会治理等非财务绩效。不过，无法将这些对人类和地球的影响跟企业的决策和绩效评估结合在一起，将可能低估那些采用多元利益视角的企业，也高估那些疏于多元视角的企业。

报告指，金融机构作为多个领域资本配置的促进者，可将资金转向有利于社会的机构，并且影响各机构改变或创造更可持续的商业模式，因此可扮演影响力经济转型的推动者角色。

有“英国创投教父”及“社会投资教父”称誉的IWAI主席科恩勋爵（Sir Ronald Cohen）说：“银行越快采纳影响力衡量，就能越快达到各界对负责任行为的预期。着重于影响力透明度的银行，将能专注为人类和地球提供解决方案，而非为导致问题恶化者提供融资。这将重新定义何谓成功的银行，包括获利及影响力双方面的绩效，以及对人类和地球带来改善。”

星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）说：“财务报告是衡量业绩的有用方式。可惜，它的视角偏狭窄，没有反映经济机构几个重大的正面及负面影响。随着世界更加确认企业还要对股东以外的几个群体负责，创立一个更好的衡量准则，涵盖这些非财务外部效益，显得更加重要。银行有机会领头创造这个准则，星展因此很高兴跟志同道合者合作，尝试提出可推进议题的方式和标准。”

该组织六个创始成员也呼吁其他金融业者加入，共同塑造一个以可持续发展为核心的经济。