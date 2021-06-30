金文泰组屋区试行两个特定吸烟区 应对住家二手烟问题

（早报讯）随着居家办公成为新常态，社区二手烟问题越来越棘手。荷兰—武吉班让市镇理事会将在金文泰一组屋区试行两个改良版的特定吸烟区，希望鼓励组屋烟客不要在屋内吸烟。

负责该区事务的荷兰—武吉知马集选区议员、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖今早（6月30日）在金文泰4道的组屋区为特定吸烟区举行推介。这两个特定吸烟区分别设在Clementi Ridges预购组屋和Trivelis私人组屋项目，试行期为一年。

位于Clementi Ridges第312D座的特定吸烟区采用由新科工程（ST Engineering）所设计的开放式吸烟厅，并安装了Airbitat智能冷气及净化系统，温度可维持在24或25摄氏度，采用特别的空气流通方式，将二手烟往远离组屋区的上空排走。

隔壁座的Trivelis第311A座特定吸烟区，则采用由“新加坡吸烟舱”（Smoking Cabin SG）提供的吸烟舱，内里有冷气、每分钟更换空气的过滤器以及防止二手烟外泄的负气压系统。这两个特定吸烟区的制造和安装费用以及每月费用都由捐助者赞助。

新科工程负责城市环境解决方案的高级副总裁陈毅豪受访时透露，他们所设计的吸烟厅是首次亮相，不只让烟客感到舒适，也要确保具成本效益和达到环保的目的。

他说：“Airbitat不像普通的冷气系统，没有任何压缩机，不会要任何废热能量。它每小时使用的电力，只是大约3角钱，纯粹使用水来降温。”

沈颖受访时指出，因为这两个新组屋区都是40层楼高，更多居民聚集在一起，也有更多年轻人，所以二手烟的问题相对比旧组屋严重，因此才选择在这里试行特定吸烟区。

她说：“有一些吸烟的居民可能是办公室烟客，因为居家办公才把吸烟的习惯带回家......目前有关吸烟的居民反馈比疫情前来得多，而且还没有回降到之前的水平。”

我国去年每月平均有2900起关于在禁区吸烟的投诉，以及每月210起在非禁区吸烟的投诉。

沈颖说：“政府是不鼓励吸烟的，希望烟客为了自己和他人的健康着想，能够成功戒烟......下来我们试行这两个特定吸烟区，看效果如何。在市区这方面，我们已经尽力，希望烟客也能配合。”

目前因为疫情的关系，每个特定吸烟区只能容纳四个人。如果发现有人违反安全距离措施或是有任何不负责任的行为，当局不排除关闭特定吸烟区。