卫生部改变病例通报内容 专家认为是应对地方流行病的必然演变

（早报讯）卫生部从昨天（6月29日）起，不再通报确诊冠病病例的年龄和职业等个人资料，以及曾到访的公共地点，而更着重在重症患者情况和疫苗接种进度。受访专家认为，这是步入新常态、应对地方流行病的必然演变。公众在任何地方都应时刻提高警惕，不只是在病例到过的地点。

传染病专科医生梁浩楠指出，这是与地方流行病共存的必然演变。列出病例到访的地点并不能防止新的确诊病例。“人们更须意识到，病毒可以在任何地方传播，不论是住家、商场或办公地点等，大家应在每个地方提高警惕，不单单是病例到过的地点。

所以，当冠病将成为地方流行病，如流感一样，我们很难完全消灭它时，这些有关个别病例的详情就没有太大的作用。”

况且，有了合力追踪和SafeEntry登录机制，公众还是能获得有关信息，得知是否与病患到过同个地点，是否须进行检测。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授也指出，这与处理地方流行病的策略一致，即：不那么着重在每日新增病例，以及感染病毒的地方。“不提供个别病例的详情时，这传达给公众一个明确信息，知道患者几时或在哪里被感染不再是最大的重点，而应关注重病患者人数。”

他认为，人们短期内不会因此对防疫有所松懈。“随着更多人接种疫苗，我们看到多数病例没有出现严重症状，人们也会更有信心面对与冠病共存的生活。”

梁浩楠也指出，提供疫苗接种数据能显示疫苗对减缓重症的成效，鼓励更多人去接种。

其他国家如何通报冠病病例

·日本

－各县市会在官网发布信息，通常包括每日的确诊病例和死亡病例，病患如何被感染。媒体会统计各县市的数据。

·泰国

－通过电视和社交媒体转播记者会，公布每日确诊病例和死亡病例，以及出院人数。同时，提供本土病例和输入型病例数量、在社区和监狱的病例数量，以及新的感染群和接种率，也会列出最多病例的十个府。

·马来西亚

－通过文告公布各州的每日确诊病例、死亡病例和感染群。也提供相关病例的关联，病患如何被感染，是否感染变种病毒。当局也会提供一份每周报告。

·澳大利亚

－在官网和社交媒体平台提供过去24小时的本土和输入型病例人数、在待调查的病例人数、活跃和住院病例，以及检测数量。此外，提供至今的累计确诊病例、死亡病例和检测，以及每日的疫苗接种数据。

·韩国

-提供新确诊和累计病例、死亡病例、隔离人数和检测数量，以及每日和累计的疫苗接种数据。数据会细分成性别、年龄层、所接种的疫苗类别等，也提供大感染群的资料、感染方式等。

·印度尼西亚

-提供全国和各省的新确诊和累计病例、康复和死亡人数。此外，提供新和累计的检测数据、接种数据。信息通过WhatsApp群组发送给记者，并上载在官网和社交媒体。