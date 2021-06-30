男子称拘留期间被虐待 警方发声明驳斥八指控

（早报讯）酒驾被捕，男子称拘留期间被虐待，警方发声明一一驳斥八指控，指他没有列出所有事实，陈述具误导性。

施健明（See Kian Beng，音译）去年2月14日凌晨3时40分左右，驾车经过文庆路时，酒测不过关，涉酒驾被警方逮捕，随后于约凌晨4时被带到警察广东民大厦的拘留设施，等待接受进一步的呼吸检测。

施健明日前在一段时政网站《网络公民》（The Online Citizen）所发布的视频中，做出八大指控，包括还押时间过长、让患有幽闭恐惧症的他独自待在软垫房间（padded cell)，警员动用过分武力制伏他而致伤，不让他上厕所导致尿在房间、不准打电话给家人、不给吃的、心脏跳动过高却不被受理、车子很久之后才还给他。

警方昨晚（6月29日）发表文告，对施健明的指控一一做出反驳。

警方表示，施健明酒测不过关，调查官按照程序行事，包括对他进行搜查，核实身份，以及进行体检和评估，拘留期间，警方先后把施健明带到两个临时等候区，其中一个是有透明板的大房间，可以看到公共走廊。

不过，警方称他以有幽闭恐惧症为由，拒绝进入临时等候区。

文告披露，施健明无视警员一再要求他进入临时等候区的指示，还恫言可能会自残，为了安全起见，警员决定用轮椅将他转移到一个有软垫的房间，而施健明因期间强烈抵抗、挣扎，在场的警员才不得不使用必要的武力。