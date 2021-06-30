跨国假招聘骗400人近500万 新港警方两地捕41人

（早报讯）跨国招聘诈骗团伙涉骗新港超过400人近500万元，行径日渐猖獗，两地警方联手出击，逮捕41人。

新加坡警察部队昨天（6月29日）发布的文告，大本营在香港的跨国诈骗集团会在不同社交媒体平台刊登招聘广告，承诺可“赚快钱”。

工作内容包括要求受害者在HKTV Mall、淘宝等网络平台，以及可窃取信息的恶意手机应用“铭城”和“点点”上协助提升销售。

“获聘”的受害者随后会接到指示，要求他们汇款到不同的银行账户，并称他们会获得全额补偿与5％至12％的佣金。

诈骗团伙一开始会将款项和佣金汇给受害者，以骗取信任并诱使受害者汇出数额更大的款项。

接着，骗子会要求受害者完成一定数量的任务才汇款，同时也会延迟汇款时间。受害者在没有收到补偿和佣金后，才发现受骗。

41人中其中2香港人相信是集团首脑。

新、港两地警方联手调查后，14名诈骗集团核心成员在本月16至18日被香港警方逮捕。他们包括12名男子和2名女子，年龄介乎22至53岁，涉及案件数量多达134起，涉案款项为900万港元，相当于约156万新元。

我国的商业调查局、警察情报局和七个警署通力合作，逮捕了23名男子和4名女子，他们涉及招聘诈骗正接受调查，年龄介于16至53岁。

初步调查显示，他们涉嫌协助进行银行转账、提款或将自己的银行账户交给诈骗团伙使用。

据香港媒体报道，两地400多名受害人涉被骗多达2800多万港元（484万新元），两地警方联手侦查后，展开代号“百泉”的突击行动，被捕的41人中的两名香港人疑是集团主脑。

反诈骗中心联系超过660名潜在受害者，终止逾270个电话号码。

文告披露，我国警方通过情报和推理，侦测到有可能收到诈骗短信、WhatsApp和Telegram短信的潜在受害者。

自5月20日起，商业调查局属下的反诈骗中心联系了超过660名潜在受害者，提醒他们留意这类新兴诈骗手法，与此同时心也终止了逾270个电话号码，并冻结涉嫌与诈骗团伙有关的80个多个银行户头。

反诈骗调查组主任何万雄警监表示，我国警方感谢香港警务处的支持，并指这次的跨境行动是商业事务局和香港警方的网络安全及科技罪案调查科携手合作的成果。

他补充，若公众对招聘广告有疑问，应该向有关网络或购物平台查询，公众也不应理会来历不明的短信，或将银行户头和个人资料交给来历不明的人。