虚报家中没他人同住 韩国籍男子罚7000元

（早报讯）韩国籍男子在韩国工作，但每年数次飞返新加坡探望家人。去年11月再次返新时，为了回家履行居家通知，涉嫌虚报家中没有他人同住，还安排搬运公司上门帮忙搬家。

负责家访居家通知者的人员隔天上门，却见男子的妻子和两个孩子在家，还有多名搬运工人在搬运家具、箱子等。

被告高敬浩（译音，46岁）是我国永久居民，面对两项抵触传染病法令的罪行，昨天（6月29日）认下其中一项，另一项交由法官下判时一并考量。法官最终判他罚款7000元。

案情揭露，已婚育有一对子女的被告在韩国工作。由于孩子在新加坡读书，他每年会多次飞来新加坡看妻儿。

去年10月底，被告和妻子安排搬家工人在11月26日早上上门搬东西。被告随后上网申报，指回返新加坡后将在家中履行居家通知，而家中没有其他人同住。

被告在去年11月25日晚上9时30分抵达新加坡，在移民与关卡局官员一再解释后，仍申请回家履行居家通知，也没有透露家中还住着妻子和一对儿女。

被告的妻子和儿子到机场接机，当晚虽然妻子离开了，但儿子仍留下来跟被告在同一个屋内过夜。

被告的代表律师为他求情时说，被告没有出门乱跑，而他在搬运工人上门时，把自己关在阳台上，避免与家人或搬运工人接触。他并没有确诊，已经知错，恳求法官轻判，判他罚款7000元即可。