明天开始 商家须出资回收消费者丢弃的电子产品

（早报讯）国家环境局和业者这个月初起陆续在九个地点放置电子垃圾回收箱，过去一个月收集了超过一公吨的废弃产品，最常被丢弃的包括打印机、手机、电脑和灯泡。

我国将在明天（7月1日）推出首个全国电子和电气废物管理系统，规定大型电子产品制造商和进口商负起“制造商延伸责任”（Extended Producer Responsibility），出资让受委的制造商责任计划业者欧绿保集团（ALBA Group）回收和再循环商家售出的电子产品。

环境局和欧绿保集团自上个月4日起，率先在连锁电器行Harvey Norman，以及牛奶公司集团旗下的超市放置九个电子垃圾回收箱，收集资讯通信科技产品、电池和灯泡三大类电子垃圾。截至6月29日，公众投入这些箱子的电子垃圾共超过一公吨。

集团计划于7月底前，在全岛设置超过300个电子垃圾回收箱，目前已启用的回收箱约120个，分布地点包括连锁电器店、各大超级市场和民众俱乐部等。

除了回收箱外，集团也会通过其他管道收取电子垃圾，例如定期在住宅区举行回收活动、提供付费上门回收服务，以及与市镇理事会合作为居民清除大型家用电器等。此外，商家则有义务在送货上门时把旧的同类产品收走。

本地每年产生超过6万公吨的电子垃圾，是我国三大垃圾来源之一。

虽然首个月只收得约一公吨的电子垃圾，欧绿保集团（电子废物）总经理克里斯（Fons Krist）接受《联合早报》访问时说：“这已是很好的开始，因为只有九个回收箱，而且它们很快被填满，工作人员清理的次数较之前预计的频密。”