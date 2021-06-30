本地客工最快今年底能到专属医疗中心看病

（早报讯）到了今年底，本地客工可能就能到专属的医疗中心看病，获得更及时和完整的照料。人力部正在对外招标，让私人医疗业者从今年第四季开始陆续提供适合客工的医疗服务。

当局希望，通过这样的基层医疗体系，能降低疾病在客工社群中暴发的风险。

人力部今天（6月30日）下午召开线上媒体讲解会，为这个新计划提供更多详情。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在讲解会上提到，自从去年8月开始，当局已建立起一个相当全面的中期医疗辅助计划，支援现有的客工基本护理服务。

他说：“经营了这些中期辅助计划下的医疗中心近一年，我们认为现在适合探讨如何过度到一个更具永久性的医疗辅助计划。”

陈诗龙也指出，提供长期医疗服务意味着整个运作模式与成本都需要具有可持续性，不止是对政府而言，对雇主和客工也应如此。

根据对业界的招标书，人力部将会把新加坡分为A至F，六个区域。除了F区将有一个指定的非政府机构负责经营，其他区域都会开放给业者提交建议书。每区将由一个主要私人医疗业者为大约4万名客工提供完善的医疗保健服务。这人数除了居住在宿舍内的客工，也包括居住在社区内的客工。

人力部属下保障、关怀与接触小组医务处处长林明俊在讲解有关新计划时透露，新的医疗系统会以一个中心与轮辐（hub and spoke）的形式运作而每区主要的客工医疗中心将能提供从急性病、慢性病以及具有诊断成像等诊断能力的全套服务，比如X光。

在本地三个大型客工专用宿舍也将设有较基本的医疗中心，能为即时性地为客工提供基本的医疗服务。目前这三所宿舍暂定为PPT Lodge 1B（称为榜鹅S11宿舍）、双溪登加客工宿舍（Sungei Tengah Lodge）和大士村客工宿舍（Tuas View Dormitory）。

林明俊说：“我们也希望每区的主要私人医疗业者能提供至少两个待命可移动的看诊团队，在有需要应对公共卫生威胁时，让人力部可快速调派。”

新系统也会需要业者从我国客工的来源国聘请有多语言能力的医疗人员，以确保在能为客工提供准确和合适的服务。