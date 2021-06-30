新兵优先接种疫苗 周末出营须守居家限制令

（早报讯）入伍新兵将优先接种疫苗，新兵在周末出营时也必须遵守居家限制令，减少病毒“登陆”德光岛的风险。

位于德光岛的基本军训中心自5月的高警戒解封第二阶段起便安排在德光岛是上，以及即将入伍的新兵接种冠病疫苗。新安排推行至今，已有三批，或约4000名新兵进行或完成基本军训，当中超过九成已接种第一剂疫苗。

以6月29日至7月2日入伍的新兵为例，他们6月8日至11日之间在史拉兰军营接种第一剂疫苗，7月10日至16日在德光岛上接种第二剂。

至于因各种原因而没有接种疫苗的新兵，他们还是能如常参与军训。当局会不断与无接种意愿者交流和了解看法，一旦他们改变主意，也会为他们安排接种。

除了接种疫苗，基本军训中心也安排所有新兵在入伍当天报到时，先接受冠病检测才登船前往德光岛。

岛上活动也按活动性质进行分组，进行行政活动时的小组人数最多20人，约等于一个班的大小，训练时的小组人数则扩大至40人。小组与小组之间不能交叉接触。

一旦出现疑似病例，该名新兵会在医疗中心受检，并回家等候卫生部进一步指示。与他同处一个小组的其他新兵也会与其他人分隔开来，直到该名疑似病例的检测结果出炉。被隔开期间，他们必须留在营房里，用餐时间也必须在房里进食，直到检测结果确定呈阴，才能恢复在营中活动。

由于每个基本军训窗口约有三四千名新兵，周末出营回到社区再回返德光岛，有一定的染病风险，因此基本军训中心规定新兵周末出营时，必须遵守居家限制令。

长官每天上午和傍晚会拨电检查他们的体温，新兵如果有紧要事情需要外出，必须通知长官，也得快去快回。

当局会在接种疫苗和加强检测等措施达到一定标准后，适时探讨合适放宽这项安排。

基本军训中心指挥官于国明上校受访时说，基本军训是维持武装部队战备能力的重要起点，当局采取严格的安全管理措施，以让新兵能在安全和健康的环境里受训。

至于是否安排新兵接受轮流定期检测，于国明说，目前岛上已实施一系列安全管理措施，新兵也已接种疫苗、分组活动，因此暂无必要这么做。“不过如果冠病疫情恶化，我们可能得利用这样的工具。”