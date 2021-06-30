（早报讯）新加坡与英国建立新的金融伙伴关系，标志双方金融服务合作的一个新时代。

两国今天在第六届“英国—新加坡金融对话会”上宣布这个消息。

这个对话会是在网上举行，由英国财政部金融业务主管布莱迪克（Katharine Braddick）和新加坡金融管理局副局长（市场与金融发展）梁新松担任联合主席。

英国财政部与金管局联合文告指出，英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）与我国国务资政兼金融管理局主席尚达曼签署了一个新的谅解备忘录，支持这个新的金融伙伴关系。

文告说：“这表明英国和新加坡共同承诺在金融服务领域建立更全面、更完善的关系，并加强两国的监管合作。”

根据该伙伴关系，英国和新加坡将探索加强金融合作的机会，包括加强信息共享，在国际论坛上更紧密的合作，以及监管的服从，以推动金融服务贸易和合作的新的和更广泛的机会。

两国还宣布了一项加强双边网络安全合作的谅解备忘录，包括分享网络相关信息和监管的最佳做法。签署谅解备忘录的有英国财政部经济事务秘书约翰·格伦（John Glen）、英国金融行为监管局（FCA）首席执行官尼基尔·拉蒂（Nikhil Rathi）、英格兰银行（BoE）副行长兼审慎监管局（PRA）首席执行官山姆·伍兹（Sam Woods）和新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）。

尚达曼说：“英国和新加坡之间加强金融伙伴关系是重要而及时的。随着英国在11月主办《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方大会（COP-26），以及新加坡推进其绿色金融行动计划以支持亚洲向低碳经济转型，我们的合作将为可持续金融、与气候有关的财务披露和碳市场的发展增添动力。在这些领域，形成国际协调是至关重要和紧迫的。我们两国加强监管合作，也是在金融服务正通过技术加速转型的时候，并将为我们两个市场的新活动的增长提供一个框架。”

苏纳克说：“我们的金融服务业有助于经济增长和创造就业机会，今天的协议是具有里程碑意义的一步，表明英国——作为世界杰出的金融中心之一——既向世界开放，又致力于保持最高标准的监管。我们的金融伙伴关系将有助于增加与新加坡和亚太地区的投资和贸易，并促进在金融科技和绿色金融等重要领域的合作。”