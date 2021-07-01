周四开市前可关注股票

（早报讯）莫德纳疫苗对德尔塔病株有效性报告让投资者感到鼓舞，令本地股市显著回弹。新加坡海峡时报指数昨天起40.97点或1.33%，闭市报3130.46点。

美国股市周三隔夜标普500指数创纪录收盘新高，因投资者在本月和本季度最后一个交易日基本未理会积极的经济数据，转而关注周五备受期待的非农就业报告。道琼斯工商指数收高0.61%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克指数小跌0.17%。

下列为今早（7月1日）开市前可关注股票：

1. 凯德集团（CapitaLand）今早开市前宣布，它以420亿日元（5亿2000万新元）价格脱售在日本东京的剩余两个零售商场——Olinas商场和Seiyu and Sundrug东松山商场。

集团表示，它将从脱售中取得近90亿日元（1亿零900万新元）的净收益，买家为不相关的第三方。

随着这项脱售，凯德已脱售它在日本的所有五个商场。

另一方面，凯德将投资约75亿日元（9080万新元）全面收购一幅位于日本大阪茨城市的永久地段，以发展一个楼高四层的现代物流设施。这是凯德在日本发展的第二个物流项目。

凯德是从三井物产（Mitsui& Co）收购了该地段。这也是它与三井物产不动产持续合作计划的一部分，以在日本发展和运营一流的物流项目。

新的物流设施将位于大阪的主要物流枢纽内，有主要高速公路与京都和神户相连。项目预计于2023年第三季度完工，到时物流设施的总楼面面积约为2万7000平方公尺。

2. 胜科海事（Sembcorp Marine）通过其全资拥有子公司Estaleiro Jurong Aracruz (EJA)，已从巴西公司Tupi B.V.争取到总值约1亿7500万美元（约2亿3000万新元）的合同。合同内容主要是完成浮式生产储油船（Floating Production, Storage and Offloading vessel，简称FPSO） P-71的改造工作。

集团表示，P-71最初是为开发Tupi油田而设计，如今将改造和整合，用来开发Itapu油田。

P-71船长316公尺，宽54公尺，每天能够处理15万桶石油和600万标准立方尺的天然气。它的储油量为160万桶石油，可容纳160人。该船预计于2022年第四季度交付。

3. 集永成（Chip Eng Seng）子公司CEL Development旗下项目绿意庭（Parc Komo）的商场Komo Shoppes，已取得六成的预先承诺租约，主要租户包括FairPrice Finest和“咖啡豆与茶叶”（The Coffee Bean & Tea Leaf）。

2019年5月登场的绿意庭已售出超过一半单位，连同商场预计在2023年竣工。

4. IREIT全球（IREIT Global）将以每单位0.6155元，非包销配售1140万单位给Bond Capital Partners，筹集约700万元，这是它发股集资1亿2670万元行动的一部分。

该信托也将推出按股权比例和不可弃权的优先献售，向合格信托持有人筹集1亿1970万元。信托持有人每持有1000个信托单位，将配售214个信托单位，每单位0.595元。

集资收益将部分用来资助收购法国的27个零售房地产，总值约1亿9570万元。

5. 亚洲征信（Credit Bureau Asia）宣布子公司征信（新加坡）公司获律政部指定为放贷商信贷资料中心的新运营商，即日生效。