凯德集团逾5亿元脱售日本两个零售商场

（早报讯）凯德集团（CapitaLand）今早开市前宣布，它以420亿日元（5亿2000万新元）价格脱售在日本东京的剩余两个零售商场——Olinas商场和Seiyu and Sundrug东松山商场。

集团表示，它将从脱售中取得近90亿日元（1亿零900万新元）的净收益，买家为不相关的第三方。

随着这项脱售，凯德已脱售它在日本的所有五个商场。

另一方面，凯德将投资约75亿日元（9080万新元）全面收购一幅位于日本大阪茨城市的永久地段，以发展一个楼高四层的现代物流设施。这是凯德在日本发展的第二个物流项目。

凯德是从三井物产（Mitsui& Co）收购了该地段。这也是它与三井物产不动产持续合作计划的一部分，以在日本发展和运营一流的物流项目。

新的物流设施将位于大阪的主要物流枢纽内，有主要高速公路与京都和神户相连。项目预计于2023年第三季度完工，到时物流设施的总楼面面积约为2万7000平方公尺。

凯德集团新加坡与国际总裁廖茸桐说：“凯德集团已成功退出了集团非核心业务的日本零售商场业务，并将继续进行战略要点，把脱售发展成熟商场的收益，投资于物流等具有显着增长机会的新经济资产。”

他也指出，包括日本的两个物流资产在内，凯德集团至今管理的物流资产规模约39亿元。日本是凯德置地投资和扩大物流组合的主要市场，并将为集团总物流资产管理规模带来重要贡献。