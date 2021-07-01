本地居民5月失业率达3.8% 连续七个月下降

文 /
陈可扬

发布 / 2021年7月1日 10:49 AM

更新 / 2021年7月1日 5:03 PM

人力部公布5月份失业率时指出，包括公民和永久居民在内，一共有8万8600人失业，其中7万9000人是新加坡公民。（海峡时报档案照）
人力部公布5月份失业率时指出，包括公民和永久居民在内，一共有8万8600人失业，其中7万9000人是新加坡公民。（海峡时报档案照）

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（早报讯）新加坡今年5月失业率进一步下降，按季度调整，整体、居民及公民失业率都下降0.1个百分点，分别为2.8%、3.8%和4.0%。

其中，居民失业率自去年9月和10月达到4.8%的高峰后，连续七个月下滑。 

人力部长陈诗龙医生今天（7月1日）上午在面簿贴文分享失业数字时指出，失业率保持下降势头，表明劳动力市场正在稳步改善。

不过，他也强调，冠病病毒在全球范围内卷土重来，而且5月中旬我国进入高警戒解封第二阶段的影响尚未明朗，因此政府对局势保持谨慎乐观的态度。

他说：“复苏之路可能很漫长，当我们重组和振新经济以创造良好就业机会的同时，我吁请企业通过政府提供的招聘奖励计划等扶助，继续增聘本地员工，以及在现有措施的帮助下，对工作流程进行创新和转型。”

人力部公布5月份失业率时也指出，包括公民和永久居民在内，一共有8万8600人失业，其中7万9000人是新加坡公民。今年4月的失业居民总数是9万2100人，3月则是9万5500人。

我国的失业率是在去年9月达到高峰，当时的整体失业率为3.5%，居民和公民失业率则分别为4.8%和4.9%。失业率去年11月开始下跌，过去七个月整体维持下降趋势。

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