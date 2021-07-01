为庆祝空中绿化成就 新加坡发行本地最“高”邮票

（早报讯）为了庆祝过去十年空中“花园绿意项目”的绿化成果，新邮政今天（1日）发行了一套六枚的纪念邮票。这套邮票每枚高度为81.6毫米，创下新加坡历史上发行的邮票票幅高度之最。

六枚邮票以新加坡的建筑为主题，其设计分别为：邱德拔医院（2010年竣工）、豪亚酒店（2016）、海军部村庄（2017）、星耀樟宜（2018）、杜生阁（SkyTerrace@Dawson，2015）以及李光前自然历史博物馆（2015）。前五项均获颁年度总统设计奖（President’s Design Award），而星耀樟宜则由两位年度设计师获奖者设计。

将新加坡打造成一个花园城市是建国总理李光耀的愿景之一。随着几十年的发展，新加坡已然成为了一个享誉全球的花园城市，并向“大自然中的城市”（City in Nature）发展，致力于打造更为绿色、宜居、可持续发展的城市。

"打造翠绿都市和空中绿意"（LUSH）计划于2009年推出，旨在鼓励建筑开发商通过创新设计与技术，将绿化融入建筑内外设计。截至2020年底，该计划已在新的开发项目中引入了超过250公顷的绿色植物，使原本混凝土林立的都市充满绿意与生机。

这套邮票面值由3角至1元4角不等，含邮票的已盖销首日封售价为6元3角，礼包售价7元3角5分，各邮局、集邮店及shop.singpost.com均有发售，售完为止。