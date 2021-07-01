配合军人节 部长议员分享从军点滴

（早报讯）配合今天（7月1日）的军人节，数名部长、议员都在社交媒体上分享照片，回忆在军中与战友共同奋战的日子，也感谢军人们坚守岗位，保家卫国。

其中，教育部长陈振声就分享了一双军靴的照片。他说：“这些年来，我穿过很多双军靴，但每双都承载着我与它独一无二的回忆。它们带着我穿越沼泽和森林，我也穿着它走进总统府。这些靴子几乎带着我到处去。”

I have worn many pairs over the years but each pair has its unique memories. They took me through swamps, jungles and... Posted by Chan Chun Sing on Wednesday, June 30, 2021

陈振声从政前则是陆军总长。他说，从军的日子让他有所成长，让他从男孩蜕变成今天的男人、父亲、丈夫、兄弟和儿子。他感谢这一路上与他一起穿着军服奋战的兄弟姐妹，一直守在国人身旁。

陈振声也说，每度过平静的一年，就意味着军人们在过去一年里再次坚守岗位为国家牺牲奉献，努力不懈地保家卫国，让国人无须担心国家的安全。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明则在面簿分享他与两个儿子身着军服的全家合照，感谢所有军人保家卫国。陈国明曾是陆军总参谋长，军衔为准将。

Happy SAF Day to all servicemen and women past and present, and the families, for keeping our nation strong and free! Posted by Desmond Tan 陈国明 on Wednesday, June 30, 2021

国会议长陈川仁则在面簿分享2005年元旦，在印度尼西亚班达亚齐（Banda Aceh）与当地军人一起为代号“飞鹰”（Flying Eagle）的人道救援和赈灾行动进行部署的照片。

Thank you to all our men and women in uniform who keep us safe 24/7, 365 days a year. And who also reach out to make a... Posted by Tan Chuan-Jin on Wednesday, June 30, 2021

新加坡武装部队当年在代号“飞鹰”的人道救援和赈灾行动中，派出超过1500名海陆空军人、三艘军舰及20架军机，到受海啸重创的印尼和泰国展开长达两个月的灾后救援。武装部队当时也捐出价值达40万元、重500公吨的救济品，如帐篷、棉被和药物等。

陈川仁在贴文中感谢军人们全天候保家卫国，在国内外以不同方式做出贡献。陈川仁从政前曾任武装部队陆军训练及军事准则处司令。

裕廊集选区议员谢曜全分享了10年前，与当时军中同袍贺尔米的合照。两人当时在文莱淡布隆（Temburong）一起受训的照片，并祝所有军人们军人节快乐。

This photo popped up in my "this day 10 years ago" feed recently. Helmi, my colleague then, and I... Posted by Xie Yao Quan 谢曜全 on Wednesday, June 30, 2021

贺尔米与谢曜全相识20多年，曾经是同学、军中同袍、现在则在各自岗位上为民服务。贺尔米目前在其中一个政府部门就职，负责处理国会议员的提问和政策建议。