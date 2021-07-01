公园局就饲养宠物等新标准展开咨询

（早报讯）国家公园局将针对宠物饲养与寄宿业者应遵守哪些更高标准展开公众咨询。为期一个月的公众咨询从今天（7月1日）开始，当局计划在今年第四季敲定颁发营业执照的所有条件。

公园局属下的动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service，简称AVS）今早举行记者会宣布了这项消息。

针对宠物饲养的新标准包括更好的医疗水平、保障种犬和幼崽的健康，以及完善宠物饲养繁殖业者的问责机制。例如，当局将禁止近亲交配和繁育有遗传缺陷的犬只，以及限制生产频率为不超过每年一次。饲养员也必须为每只宠物的健康状况、交配和繁殖信息做更详细和频繁的记录。

宠物寄宿方面，当局将扩大管制范围。除了原本受管制的五家农场宠物寄宿业者，约50家在商业场所经营的业者也须遵守新条例。新条例也考虑到其他宠物，例如猫和小型哺乳动物等，以为它们提供更高标准的寄宿服务，并确保业者负起相应责任。

当局是从2019年开始检讨宠物业的行内标准，至今已与包括兽医、动物权益组织、驯犬师等各个利益相关方进行了数轮咨询和讨论，共收集超过5200个反馈意见。

AVS工业与生物安全管理高级署长蔡滋峰说，随着越来越多人饲养宠物，公众对宠物相关条例的关注只会有增无减，因此收集公众意见也十分重要。

当局提供的最新数据显示，在2015年至去年期间，本地宠物店数量从251家增至300家，有效的养狗执照从6万8000个上升至7万2000个，从外国进口的宠物狗更从849只增至1738只。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪出席记者会时呼吁公众踊跃参与此次咨询活动。

该咨询活动将通过网络问卷方式进行，并在本月31日截止，网址是：https://go.gov.sg/bnb。