为心脏病患定做人造二尖瓣 国大获得490万元科研经费

（早报讯）国立大学医学组织的临床科学家研发全球首个可为病患在两三天内量身定做的个性化心脏二尖瓣生物假体。有别于现有的二尖瓣生物假体，新研发的“新瓣”（SingValve）不但可模拟人类二尖瓣的确切外观、形状和生理特性，还可随着左心腔的动作而收缩和扩张，功能与健康的人类心脏完全一样。该研究今年获490万元拨款，预计将在两年后用于人体的二尖瓣置换术中。

患有严重二尖瓣疾病，包括风湿性心脏病和晚期退行性疾病的患者可能需要在二尖瓣泄漏、阻塞且无法修复时更换二尖瓣。本地每年有有约有500名患者需要二尖瓣手术，全球则每年有超过100万名患者。

目前，用于二尖瓣置换术的人造二尖瓣假体有两种主要类型，包括机械瓣和组织瓣（生物瓣），但它们的结构坚硬，圆形的形状也与人体扁圆形的二尖瓣不符合。进行手术后，可阻碍左心腔的运作，也不能与心腔的肌肉相连。此外，现有的人工二尖瓣只有几个标准尺寸，这可能导致患者与假体不匹配，并加重并发症。虽然长期结果可以被接受，但通常不允许左心室的最佳功能，并对患者的预期寿命产生负面影响。

现有的人造二尖瓣假体的缺陷，促使新加坡国立大学心脏中心胸肺外科主任兼高级顾问医生科菲迪斯副教授（Theodoros Kofidis）在四年前开始进行研究，决心将理想的二尖瓣假体转化为现实。

科菲迪斯副教授说：“新瓣的设计完全效仿人类的二尖瓣，不像我们过去50多年来所为病患置换的液压阀。新瓣也不包含任何重金属以及硬性结构，就如人类二尖瓣一样的灵活。因此，新瓣可随着左心腔的运动而收缩、打开和关闭，它的外观和功能与健康人类的二尖瓣一模一样，扩张时可制造更大开口让大量的血液通过，所以心脏的能量不会流失。”

另外，“新瓣”是为病患量身定做的，因此可减少二尖瓣置换术之后的并发症、让假体更耐用，并且降低了由于假体磨损而重复手术的潜在风险。科菲迪斯副教授说：“从我们收到病人的心脏扫描后，团队进入实验室制作一个模板来量身定做新瓣，再到包装并邮寄给世界各地的病患，整个过程大约只需要两到三天的时间。”

由科菲迪斯副教授领导的研究团队于今年5月获得了国立研究基金会（National Research Foundation，简称NRF）490万元的资金投入。该资助将通过体外和临床前实验，以及与现有瓣膜的比较研究，实现产品验证和确认。科菲迪斯副教授预计，“新瓣”可将在两年后正式推出并用于二尖瓣置换术中。