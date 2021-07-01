慈怀病患今早义走 为护士筹礼券买鞋

（早报讯）为庆祝今年的护士节，雅西西慈怀病院今日（7月1日）发起义走活动，为护士筹集礼券，感谢他们的付出。

雅西西慈怀病院的护士为照顾临终病患，每日必须步行12公里。为表感激，雅西西慈怀病院今日为旗下的护士发起了名为“I Race For Nurses”的感谢护士线上义跑会，鼓励公众通过步行、跑步和捐款活动，向护士表示感激。

每100公里，阿迪达斯（Adidas）新加坡将赠送一张价值100元的礼券，让雅西西慈怀病院护士购买鞋子。累积了15000公里的目标时，旗下的每一位护士将会在护士节当天，收到100元的礼券。

今日，约20名雅西西慈怀病院日间护理中心的病人在慈怀病院的庭院里进行义走，为细心照顾他们的护士表示感激。董事会成员与社区关系委员会主席Fiona Rankine为义走主持挥旗仪式，由雅西西慈怀病院日间护理中心病人戴瑞馨和Raymond Balakrishnan带头。

73岁的戴瑞馨是雅西西慈怀病院日间护理中心病人。她患有严重的心力衰竭，需要长期带氧气。坐了10多年的轮椅，使戴瑞馨的社交圈有限，因此，她非常感激能与护士和其他病人有所交流。戴瑞馨受访时说，非常享受与护士们的时光，尤其是与黄姵棻（32岁，护士）在一起的时间。“我跟她（黄姵棻）很有缘，她就像我的女儿一样，非常细心，每天都会陪我我吃药、量血压。如果我身体不舒服，她就会帮我。”

线上义跑活动“I Race For Nurses”将持续到7月31日，参与者可选择12公里、21公里、50公里或250公里的里程，也可选择单人组或组成最多五人的队伍。义跑的报名费是免费的，里程最长的前100名单人组和前20名队伍将获赠奖牌，有意参与者可以上网web.42race.com/race- bundle/iracefornurses报名。