中央厨房蟑螂老鼠窜 NEX和记包关店消毒

（早报讯）本地知名包店“和记包”餐饮供应商被令停业，门市分行也关闭消毒。

新加坡食品局昨天（6月30日）发文告指出，当局即日起吊销餐饮供应商HKP Food Technology Pte Ltd的营业执照，直至另行通知。

餐饮供应商HKP Food Technology Pte Ltd工厂单位，1日早上大门深锁。（蔡振鸿摄）

文告表示，当局昨天检查了HKP Food Technology Pte Ltd位于勿洛北第五街食品工业大厦Shimei East Kitchen四楼的厨房，发现多处违反卫生条例。当局人员在食物准备和包装区发现虫害迹象，有大量蟑螂和老鼠粪便，也发现该处所维护不善。

此外，文告也指出，涉事的HKP Food Technology Pte Ltd为本地知名包店“和记包”餐饮供应商，昨日也提供各种食品例如：点心、包子和糕点等到实龙岗NEX购物商场内“和记包”门市店铺。

为了公众健康，当局昨日已下令召回该门市的所有食品，并指示涉事餐饮供应商采取必要措施以改善其场所的清洁。

当局也建议，消费者不要食用昨天从该分行购买的食品，那些已食用了有关食品，并担心自身健康的民众，应及早就医。

当局强调，食品安全是共同责任，并提醒食品经营者应保持良好的个人卫生习惯及监督食品卫生。

“食品局将毫不犹豫地对任何被发现违反环境公共卫生法的人采取坚决的行动。”