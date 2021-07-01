陈诗龙和王乙康下周针对自贸协定发表部长声明

（早报讯）人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和卫生部长王乙康下周将在国会发表部长声明，阐述自由贸易协定对新加坡的重要性。国会之后也将围绕部长声明展开辩论。

王乙康今天下午（7月1日）在面簿贴文说，他将以前贸易谈判员的身份发言，届时的部长声明会讲解自贸协定如何运作，并针对自贸协定促使外籍专业人士能在本地自由生活与工作的不实指控作出回应。

The recent two incidents of verbal and physical assaults on Indians were disturbing and not reflective of what... Posted by Ong Ye Kung on Wednesday, June 30, 2021

王乙康过去在贸工部任职期间，曾是美国—新加坡自贸协定的副首席谈判员。

王乙康强调，近期两起针对印族的言语和肢体攻击令人不安，但它们并不能反映新加坡人的立场。

他说，过去两年，人们对印度移民的情绪形成暗流，这些顾虑有必要解决，而新加坡前进党针对新加坡—印度全面经济合作协定（简称CECA）允许印度籍人士自由来新工作的不实指控，在不小的程度上加剧了这些不满。

今年5月，内政部长兼律政部长尚穆根在国会向前进党非选区议员梁文辉发出战帖，邀前进党就自贸协定以及CECA提出动议，让双方展开辩论。梁文辉当时接下了挑战。

梁文辉上周在面簿贴文说，前进党将在国会本月复会时要求政府公布外来人员雇佣政策的相关信息，随后才决定何时提出动议。

王乙康指出，目前许多议员已针对此事提出国会询问，当中有不少来自前进党。下周两人发表部长声明后，国会也将围绕部长声明进行辩论，前进党成员届时可针对两人的发言作出回应。