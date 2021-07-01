施计“取出”CPF普通户头钱买股票 两好友被罚款

（早报讯）37岁男子找童年好友帮自己“支出”公积金普通户头的钱，用自己公积金普通户头的钱购买股票后，低价卖给好友再高价回购，一年四个月内共“取出”3万2860元的现金。两人昨日认罪分别被罚款7000元和5000元。

陈志豪（37岁）和黄德伟（38岁）昨日（6月30日）在国家法院承认两项抵触公积金法令的罪行，两人所面对的另外两项同类罪行都交由法官下判时一并考虑。

根据案情，陈志豪找来黄德伟一同施计，间接从他的公积金普通户头内取出现金。

首先，陈志豪找交易量低的股票，再用公积金普通户头内的钱购买。之后，他以低价将股票卖给黄德伟，再以高价回购这些股票。

两人在2017年9月1日到2019年1月8日之间，共进行101次的交易，而陈志豪的公积金普通户头便在这期间“亏损”3万2860元。接着，黄德伟便把“赚到”的钱，转账给陈志豪，间中留下小数额的钱为“酬劳”。

两人之所以能这么做，是因为在公积金投资计划下，会员能够使用普通户头的钱购买投资产品。

主控官说，陈志豪已答应将“取出”的钱偿还给公积金局，两人也已知错，配合警方的调查并第一时间表示有意认罪。因此，主控官建议判主谋陈志豪罚款7000元，共犯黄德伟罚款6000元。

由于黄德伟并非主谋，主要依照陈志豪的指示办事，法官最终判他罚款5000元。至于陈志豪，由于他是主谋，但基于他已安排作出赔偿，法官判他罚款7000元，并准许他以分期付款的形式缴付这笔款项。（人名译音）