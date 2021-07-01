男子吸强力胶持刀自残 阻警进门恫言捅死孕妻

（早报讯）大腹便便的妻子送餐后深夜回家，却见丈夫在客厅吸强力胶，两人大吵起来，丈夫跑到厨房用刀自残，之后还挥刀阻止妻子开门让警方进入，否则就将她和肚子里的宝宝捅死，丈夫当场被捕。

现年27岁的苏永乐（译音）共面对13项控状，主控官以其中九项提控，包括偷窃、恐吓、蓄意伤害公务员、抵触防止骚扰法令及麻醉物质法令（Intoxicating Substances Act）等，余项则交由法官下判时一并考虑。被告昨日（6月30日）认罪，被判坐牢21个月。

案情揭露，今年1月12日凌晨2时许，被告的妻子（31岁）挺着大肚子送餐，刚回到家只见被告坐在客厅里吸强力胶。后来，被告因为找不到强力胶，与妻子吵了起来。

争吵中，被告到厨房拿一把15公分长的刀割伤自己的左手臂，一名女子见状立刻报警。

警方抵达时，被告阻止妻子开门，挥刀恐吓说若她开门，就用刀捅伤她和她腹中的孩子。妻子坚持开门，警方随之进屋将他逮捕。

主控官指被告无视警方的存在，在警察面前恐吓自己即将临盆的妻子，手上还握着一把刀子。加上他所犯下的其他罪行，主控官认为必须严惩，促请法官判他坐牢两年。

被告的代表律师则说，被告当时拿刀是为了自残，恐吓妻子只是一时的气话，她开门后也没有企图伤害她，案发前也没有家暴的前科，因此恳求法官从轻发落。