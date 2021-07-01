违反安全管理措施 16餐饮场所被令停业

（早报讯）过去一周，16家餐饮场所因违反安全管理措施被令暂时关闭，另有13家餐饮场所和14人因此被罚款。

永续发展与环境部今天（7月1日）发文告说，16家餐饮场所的违例行为包括允许来自不同住家且超过两人的食客分桌就座、允许超过两人同桌就座，以及允许不同组的食客互动等。它们都被令停业10天。

同时，有10家餐饮场所因没有将不同组顾客的座位距离设在一米以上，以及在店内大声播放音乐等，被罚款1000元。另有三家是重犯，被罚款2000元。

14人则因在餐饮场所内参加超过两人的聚会，以及在没有吃喝期间不戴口罩，各被罚款300元。

另外，过去的周末（6月25日至27日），当局也在公园和海滩发出超过1500次警告，违例行为包括在没有进行剧烈运动时不戴口罩、参加大组聚会等。

针对乌节大酒店今年2月有11名宾客违规群聚庆生，超过当时规定的八人聚会顶限，当局也指出，这11人已各被罚款300元。该酒店日前已被罚1000元，而且不能接受客房预订30天。

当局未来数周将继续严厉执法。永续部吁请公众遵守安全管理措施，并保持良好卫生习惯，尤其是在餐饮场所用餐等高风险情况，以避免病毒传播。当局会根据公众反馈和现场观察，对这些场所和热区，如公园、海滩，以及组屋区共用空间的违例者采取行动。