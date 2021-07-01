Bober Tea分店阻断措施期间无照经营 两业者被罚

（早报讯）连锁泡泡茶店Bober Tea一家分店在病毒阻断措施期间无照经营，两名业者分别被罚5500元及6500元。

担任Bobertea Clementi Pte Ltd董事一职的胡劲文（Oh Jing Wen Joseph音译）因触犯冠病19（临时措施）法令，6月30日在庭上被判罚款5500元。该公司的经理郭振丰（Kok Khen Foon Gabriel音译）也因触犯同样的法令以及无牌照经营食品零售店，被判罚款6500元。

新加坡食品局昨天（6月30日）发文告指出，当局去年5月29日在上述公司位于金文泰3道442座的泡泡茶店进行检查时，发现该公司在未获得食品局执照的情况下，已开始营业。

稽查人员当场起获所有用来制作泡泡茶的食材，并于同天全部销毁。当时我国正处于病毒阻断措施期间，所有售卖非必需品的零售店以及只售卖饮料、包装零食、糕点或甜点的独立运作的餐饮店都须暂停营业。

当局进一步的调查发现，郭振丰在胡劲文不知情的情况下，通过网站接收泡泡茶的外卖订单。此外，他也在胡劲文的指示下，在店内进行员工培训。

根据环境公共卫生法令，无牌照经营食品零售店，一旦罪成可被判罚款最多1万元；重犯者可面对最多2万元罚款或最长3个月监禁，或两者兼施。

政府于去年4月7日至6月1日间实施病毒阻断措施，期间没有必要理由不能随意外出，所有非关键的必要服务也暂停。

触犯冠病19（临时措施）法令，若罪成可被判罚款最多1万元或监禁最长6个月，或两者兼施；重犯者可被判罚款最多2万元或监禁最长12个月，或两者兼施。