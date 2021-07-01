王乙康：本月12日起或放宽堂食人数等限制

（早报讯）我国正探讨从本月12日起进一步放宽堂食人数等防疫措施，而在逐步提高全国冠病疫苗接种率之际，到了今年底或可重新开放休闲旅游。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（7月1日）在《海峡时报》访谈节目上，谈及配合我国逐步解封的三个阶段性目标。

他指出，政府正探讨从本月12日起开放允许更多人堂食，同时也在考虑是否放宽更多限制。“这相对不那么取决于疫苗接种，而是我们是否已经把感染群控制住。”

在那之后，我国会继续迈向探讨放宽更多措施的两个目标，即到了本月下半月，让半数人口完成疫苗接种；在国庆日前后，让三分之二人口完成接种。

王乙康说，希望我国在进入到冠病成为地方性流行病的阶段前，能以国庆庆典作为解封的另一步，整个过渡阶段会一步步进行，不会一下子转变。

我国从上周一起恢复堂食和室内运动，但每组不得超过两人。抗疫跨部门工作小组两周前召开记者会时表示，到了本月中，除非出现超级传播者事件或大型感染群，这些活动的人数限制将调高至五人。

王乙康在今天的节目上也透露，我国可能在今年底前允许新加坡人出国休闲旅游，回国后不必履行居家通知。一些可能的目的地包括香港、美国和欧盟部分地区。

被问及新加坡和香港的“航空泡泡”计划是否有望重启，他打趣说：“从现在开始，我们要称之为航空走廊。我认为’泡泡’这个词有点不吉利。”

王乙康也说，新港疫情已趋向稳定，并且都在为民众接种疫苗，或多或少处于有利的地位重新商讨航空泡泡事宜。据早前宣布，新港已同意在本月初进行商讨，再敲定重启日期。