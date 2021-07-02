7月7日起 受防止骚扰法令保护的公共服务人员扩大至私召车司机等

（早报讯）本月7日起，私召车司机、政府资助的学前教育中心员工、从事抗疫工作的私人医疗人员，以及收容所或福利院员工，将被视为“公共服务人员”，他们往后可受到防止骚扰法（公共服务人员）的加强保护。

这意味，如果有人在上述人员执行工作任务时，对他们进行骚扰或动粗，可面对高达5000元罚款，或最高12个月监禁，或两者兼施。

内政部今天（7月2日）发布文告宣布这项消息。这是防止骚扰法（公共服务人员）自2014年生效以来，首次进行检讨。

目前，所提供的服务对公众的福利或新加坡的运作发挥重要作用的人员，在防止骚扰法（公共服务人员）下，被视为公共服务人员（Public Service Worker）。这些人员目前包括公共医疗机构的医疗人员、政府学校的教育工作者、公共交通员工，以及市镇理事会的公共卫生员工等。

内政部与其他政府部门对防止骚扰法（公共服务人员）进行检讨后，将法令保护的公共服务人员对象扩大至私召车司机、教育部幼儿园、主要业者及伙伴业者计划下的学前中心工作员工、从事抗疫工作的私人医疗人员，以及收容所或福利院员工。

在防止骚扰法（Protection From Harassment Act）之下，对任何人进行骚扰、动粗，或恶意公开他人隐私（doxxing）者，一旦罪成可被判罚款高达5000元，或坐牢长达六个月，或两者兼施。

如果骚扰行为是针对正在执行公务的公共服务人员，骚扰者面对的处罚会更严厉，可面对高达5000元罚款，监禁长达12个月，或两者兼施。