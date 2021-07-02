堂食人数限制或在本月12日放宽 有餐馆已接到预订询问

（早报讯）政府正探讨从本月12日起进一步放宽堂食人数限制，有受访餐馆透露，昨晚消息传出后，就开始接到一些顾客的预订和询问。

经营四家西餐馆的餐饮集团Pentagon Group受访时透露，有顾客从昨天就开始询问是否能预订更多座位，餐馆目前接到的12日后的预订都是每组不超过五人。

集团董事郑永达说：“我们会暂时接受这些预订，若到时堂食仍不能超过两人，我们也只能取消。不过，12日当天的预订仍以两人一桌占多数，因为很多顾客是更早前就已经预订了。”

除了提高同桌用餐的人数限制，他也希望政府能允许餐馆播放轻音乐，让食客有更好的用餐环境和体验。“公众之所以会愿意花更多钱到餐馆吃饭，其中原因就包括用餐氛围。少了音乐，餐馆里有时太安静，难免会感觉尴尬。”

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康昨天在《海峡时报》访谈节目中透露，政府正探讨从本月12日起允许更多人一起堂食。当局早前表示，到了本月中，除非出现超级传播事件或大型感染群，这些活动的人数限制将增至五人，但当时没有公布具体日期。

我国是从上周一（21日）起恢复堂食和室内运动，每组不得超过两人。再过一个多星期，堂食人数限制可能进一步放宽，这对萎靡不振的餐饮业来说，无疑是一剂强心针。

经营两家分店的Brawn and Brains咖啡厅白姓营运经理受访时透露，恢复两人一组堂食后，咖啡厅的客流量虽然增加，但与之前相比仍少了一大半，多数食客还是选择打包或外卖。

中餐厅Yàn总经理石志权表示，自恢复堂食后餐厅的送餐订单有所减少，也有不少顾客因为人数限制而取消晚餐时段的预约。午餐时段的预约也减少，虽然周末的预约已满，但每桌的平均消费比往日锐减约五到六成。根据以前的经验，他预测堂食人数增加后，预订会提高约三成。

新加坡君悦酒店餐饮经理塞巴斯蒂安.科恩（Sebastian Kern）则表示，酒店旗下五间餐厅目前预订人数平稳，没有显著提升。他指出，消费者还是比较谨慎，会等政府正式宣布后再做出预订堂食的安排。

他预料，到时自助餐餐厅会有更多食客预订及光顾，酒店也已做好调整食材和人力方面的准备。

Pentagon集团董事郑永达则说，由于集团向来更专注于堂食而非外卖服务，两人一桌的限制对旗下所有餐馆都有不小的影响，目前生意仅不到解封第三阶段时的一半。

“我们的顾客不只是为了果腹，更是追求一种精致的生活方式。话虽如此，有堂食总好过完全关门大吉。”