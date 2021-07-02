专家：社区病例四天维持单位数 本地疫情趋稳

（早报讯）过去四天，本地社区冠病病例维持在单位数，也没有任何无关联病例，活跃感染群数量更逐渐减少。新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时说，这表明社区疫情已有效受到控制。

不过他也提醒，过去两个月的确诊病例大多感染更具传染力的德尔塔变种病毒，因此公众仍须保持谨慎。

“社区中必然还有一些隐藏病例，尤其在疫苗接种率稳步上升的情况下，许多已接种疫苗的感染者不会有明显的症状，因此可能并没有意识到自己已经受感染，反而继续在社区内走动。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授则持谨慎态度。他指出，本地疫情在今年3月和4月之间也曾出现类似的好转迹象，因此现在具体情况会如何发展还很难说。

“此外，如今每日疫情文告所提供的信息比以前更少，所以可能表面上一切趋于好转，但要作出确切的结论仍为时过早。”

红山一带的感染群需三至四周才能看出是否已平息

另外，淡马亚认为，红山区内病毒的传播在居民疫苗接种率达到理想水平后就会平息，但这一成果还要至少三到四周才能显现。

张毅颖也预计，虽然接下来随着越多越人接种疫苗，抗疫限制措施将逐步放松，但社区病例仍会零星出现。

“未来社区里应该还是会继续出现确诊病例，当中有些病例也许能溯源至红山感染群，另一些则可能找不出源头。”