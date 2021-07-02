今年国庆群众大会将于8月22日举行

（早报讯）停办一年后，今年的国庆群众大会将在8月22日，于新传媒位于星光大道的大楼举行。

总理公署今天（7月2日）发布文告公布上述信息。这是国庆群众大会首次在新传媒举办。

受冠病疫情影响，每年举办的国庆群众大会去年取消。李显龙总理去年改为9月于国会对全民发表重要演说，打破我国54年来的国庆群众大会传统。2013年至前年的国庆群众大会每年都在位于宏茂桥的工艺教育中区学院举办。

李总理早前已在今年的五一劳动节集会上透露，将在国庆群众大会上宣布如何更好地协助低薪员工。

除了扩大渐进式薪金模式，政府也在制定其他计划帮助低薪员工，人力部高级政务部长扎吉哈在协调这项工作，全国职工总会同样参与其中。

此外，今年国庆群众大会内容料也将谈到是否允许回教徒护士戴头巾的课题。

回教徒妇女在工作场所戴头巾的课题多年来不断被提起。李总理今年4月和主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高与70多名回教社区及宗教领袖进行闭门对话后表示，让护士戴头巾是可行的，当局也想那么做，但这需要一些时间。

他当时说，政府要求社区领袖在接下来几个月内为政府提供协助，希望在8月底的国庆群众大会之前做出决定，并在大会上宣布。