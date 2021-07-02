地铁上用手机拍其他乘客追问种族学历 “学历女”获准保释

（早报讯）在地铁列车上举起手机，对着其他乘客猛拍视频，还再三追问对方种族和学历的“学历女”，在精神评估报告完成后，今早获准保释。

《联合晚报》早前报道，今年4月在网上出现一段视频，一名华族妇女在地铁上拿手机对着陌生人拍视频，再三追问对方的种族和学历。她的另类行为被指涉及种族歧视，引起网民关注。

华族妇女后来被网民起底，大家赫然发现她原来早前已在YouTube上发布多段针对其他族群的视频。她的YouTube户头事发后已被删除。

这名“关注”学历的妇女是57岁的陈妙香（译音），早前被控两项损害种族和谐和一项公共滋扰的罪名。

根据控状，她被指在今年4月21日搭地铁时，诋毁其他她认为是马来族的乘客，用带歧视的言论和行为扰乱种族和谐。她也被指在YouTube频道上载了多个涉及种族歧视内容的视频。

控状也指被告在今年5月11日，在地铁上对公众造成滋扰，对着所有乘客大声说“我们很不一样”，以及“我不和你这种普普通通的华人说话”。

被告在经过精神评估后，主控官指她的精神评估报告已完成，被告也刚聘请代表律师。

代表被告的律师向法官申请两周的时间，让他先向被告解释报告内容，和了解她的立场。他也希望在这期间与主控官沟通，看他们是否愿意考虑让被告接受强制性治疗。

法官批准被告以5000元保释在外，案展7月30日再度过堂。