飞机上刚认识 男子溜进女子酒店房 两人违例被控

（早报讯）在飞机上认识，两名男女入境后到指定设施履行居家通知，结果男子被指没有戴口罩溜出房到女子房内待了超过半小时，今早两人被控上法庭。

移民与关卡局今早发文告说，两名本地永久居民因违反居家通知，今早被控上法庭。他们分别是37岁的男子苏拉什和47岁女子巴拉蒂。

文告指出，两人今年3月14日搭乘同一班机入境我国，并被安排到指定设施履行14天居家通知。当时，两人也被告知，在居家通知期间，不可以离开房间。

不过，3月20日凌晨12时30分左右，37岁的男子苏拉什被指没有戴口罩离开自己的房间，到47岁女子巴拉蒂的房内，并待了超过半小时。

苏拉什和巴拉蒂各面对一项触犯传染病法令21A条文的罪名，指他们违反居家通知，造成其他公众有染病的风险。苏拉什也面对多一项违反冠病19（临时措施）法令2020的罪名，指他没戴口罩离开房间。

根据控状，苏拉什在3月20日凌晨12时30分至1时21分之间，擅自离开自己位于诺维娜豪亚酒店的房间到巴拉蒂的房内，之后再离开后者的房间，回到自己的房外等待酒店保安到来。

巴拉蒂则被指再凌晨12时30分至1时09分，允许苏拉什进入自己的房内，从而违法。案展至下个月17日过堂。

移民与关卡局提醒公众，为了确保社区安全，所有履行居家通知令的人必须遵守新加坡公共卫生法规和要求。

若有不遵守相关规定者，将可在传染病法令或冠病19（临时措施）法令2020被起诉。违法者可面临最高1万元罚款或监禁六个月。

如果发现任何人违反居家令，可拨电话6812 5555或上网go.gov.sg/reportshnbreach举报。