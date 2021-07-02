高风险行业雇主可要求员工接种 但不能因此解雇拒绝者

（早报讯）为了确保雇员的健康与安全，以及降低冠病暴发的风险，医疗、酒店和空服等高风险行业的雇主，接下来可以将要求员工接种冠病疫苗列为公司政策。

不愿接种疫苗者可被调往风险较低岗位，如果员工因未接种疫苗须进行更多检测或履行居家通知，雇主也可以要求这些员工自行承担相关费用。

不过，人力部在今天（7月2日）下午首次发布的职场疫苗接种指导原则中也强调，与全国政策一致，雇主不应该强制员工接种疫苗，而应该通过提供有薪假期让员工去打针等方式鼓励员工这么做。

人力部也说，所有雇主都可以出于营业需要，向员工了解对方是否已经接种疫苗，但不能够解雇或者威胁要开除不愿接种疫苗的员工。

根据人力部文告，高风险行业包括员工有更大可能接触冠病病毒的医疗人员、和履行居家通知者接触的酒店员工以及空服和海事前线人员。

其他列为高风险群体的包括在客工宿舍住宿的雇员、需要进行肢体接触的专业运动员，以及因为需要佩戴安全配备无法时刻戴着口罩的建筑、海事与加工领域人员。

人力部也指出，要判断自己是否属于高风险行业，雇主也可以把员工目前是否需做定期轮流检测或者强制性快速检测作为参考。

至于被断定不适合接种疫苗，以及尚未轮到他们接种的员工，人力部指出他们应豁免相关公司政策的约束。