国庆庆典参与人数锐减 门票不供公众索取

（早报讯）今年国庆庆典虽将恢复现场演出，但为安全起见，参与者人数锐减七成，仅有1200人。今年也不会开放让公众抽签索取庆典门票。

国家今年56岁生日的庆典将透过全国直播，去年在社区内的一些庆祝活动也将继续，让全国人民都能为新加坡庆生。

虽然滨海湾浮动舞台举行的现场演出规模缩小，但在全岛其他地点将设“卫星”演出，通过线上连线到浮动舞台，为观众呈献首个现场虚拟国庆表演。

2021年国庆庆典筹委会今天（7月2日）下午召开记者会，介绍今年的国庆主题、标志和活动安排。今年的主题是“齐心协力，坚毅前行”（Together, Our Singapore Spirit），希冀人民保持顽强精神，呼吁新加坡人从我们的“一定行”（can do）精神中汲取新力量，应对冠病和未来的挑战。

庆典筹委会主席陈清贵准将在记者会上说：“我认为新加坡精神代表着勇气，在一个不稳定的时代中继续前进的勇气.……勇往直前的态度让我们无论遇到多么难以克服的挑战，我们都会适应并克服。”

他也指出，国庆庆典的检阅礼和仪式环节也与往年不同，民间团体和学生组织将通过虚拟的方式参加。

所有参与者、观众管控人员、外围保安人员和其他工作人员，都必须在彩排开始前的两周完成接种两剂疫苗。他们每周也必须接受定期抗原快速检测。

此外，曾经在抗疫前线有过贡献的新加坡人，比如在必要服务工作者或社区义工将会被视为“现实生活中的英雄”（everyday heroes），他们在完成接种疫苗后，会受邀到滨海湾浮动舞台观看典礼，以感谢他们的付出。委员会会同政府其他部门与机构讨论，让他们推荐哪些人应受邀。

至于具体能有多少观众出席，陈清贵指出，这得视防疫措施而定，卫生部正在关注本地疫情发展，目前还不能提供具体人数。

虽然大部分公众今年只能透过电视直播观赏庆典，但今年会有电视专用特效，让观众耳目一新。

去年民众最喜爱项目之一的红狮跳伞降落组屋区，今年也将再次上演。红狮将8月9日前的周末空降到几个住宅区。国庆日当天，悬挂国旗的直升机会在空军战斗机的护送下飞过一些邻里社区。当晚烟花秀的压轴好戏也如去年一般，将在各个邻里地点绽放。

筹委会也听取环保组织的反馈，确保透过国庆礼包附送的物品更环保，比如提供可重复使用的水壶。此外，国庆礼包也减少数量，只有出席国庆庆典的人可获得。