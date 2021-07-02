2020年世界价值观调查：更多民众觉得种族歧视事件较常发生

（早报讯）相较于八年前，更多新加坡居民觉得种族歧视事件较常发生，较多年轻人反映有这类歧视行为。

李光耀公共政策学院政策研究所社会研究室（IPS Social Lab）今天公布2020年世界价值观调查的第三份报告。这个报告聚焦人们对快乐水平、生活满意度、健康、社会安全、公民社会参与度、国家身份等的看法，2012名年满21岁的新加坡居民参与去年完成的调查。

报告指出，约65.7％受访公众觉得邻里“从未发生”种族歧视事件，这比2012年调查反映的79.2％，少了近14个百分点。28.7％公众靠向“中间选项”，觉得邻里“不常发生”歧视事件，而在2012年，只有15.9％这么觉得。这可以反映人们对种族歧视的定义有更高的意识。

报告也点出，更多年轻民众会反映歧视行为。年龄介于21岁至35岁的受访者中，近一成觉得邻里时常或挺常发生歧视事件。其他年龄层方面，觉得邻里时常或挺常发生歧视事件的比率接近5％，而65岁及以上的年长者最低，约2％这么觉得。

教育程度较低的也较少反映歧视行为。教育水平在中学程度以下的公众中，高达81.7％觉得邻里从未发生种族歧视事件。而有大学学历的公众中，只有近六成这么觉得。这或许反映，教育水平较高的公众对歧视行为的了解与意识更高。