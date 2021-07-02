卫生部：科兴疫苗对德尔塔效用不明 接种者出席大型活动前仍须受检

（早报讯）由于目前没有足够的国际数据证明科兴疫苗对抗德尔塔冠病毒株的有效性，接种科兴疫苗者在出席大型活动前仍须提前接受检测。

社交媒体近日流传一段音频，一名男子在电话中质问卫生部热线人员，为何政府没有更早通知接种科兴疫苗者在参与大型活动前不能豁免检测。他认为，接种科兴疫苗者的待遇，与其他接种辉瑞和莫德纳疫苗者不同，有欠公平。

卫生部今晚（7月2日）发文告澄清，只有在全国疫苗接种计划下完成两剂接种者，可豁免接受活动前检测。目前只有采用信使核糖核酸（mRNA）技术的辉瑞／复必泰（Comirnaty）和莫德纳疫苗获纳入计划。

“这是因为有足够数据和研究证明这些人感染冠病的风险较低，因此传播病毒的风险也较低，包括传染性更强的德尔塔变种毒株。”

卫生部也说，随着德尔塔毒株在全球肆虐，也出现更多相关数据。当局将客观评估和检讨，是否允许通过特别采用程序接种疫苗的人也能豁免接受活动前检测。

卫生部计划在年底前引进其他非mRNA冠病疫苗，并纳入全国疫苗接种计划，前提是必须获得供应和监管批准。一旦这些疫苗获批，接种这些疫苗的人同样可豁免接受活动前检测。当局将在较迟时候公布更多详情。

卫生部也吁请民众仔细考虑接种选项，若对疫苗接种有任何担忧，应向医生咨询。