樟宜医院感染群未出现新的职员确诊病例

（早报讯）最近被列入樟宜综合医院感染群的六起冠病确诊病例都不是医院的职员或住院病患，目前完成检测的医院职员结果皆呈阴性，属于该感染群的职员维持在七人。

院方昨天（7月2日）在面簿贴文说，樟宜综合医院没有出现新的职员确诊病例。过去几天卫生部公布的属于该院感染群的新增病例都来自医院以外，而且确诊前已被隔离。

樟宜综合医院上个月25日被列为感染群，目前累计16起病例。该感染群上个月29日和30日共增六起病例，不过由于卫生部已改变每日新增病例的通告内容，当局并未公布这六起病例的详情。

这个感染群过去两天未再出现任何新病例。16起病例中七人是医院职员，包括运送病患的工作人员和医疗助理，其余九名病患则非医院职员。

贴文中提到，院方正在为职员进行冠病检测，已出炉的结果中全部呈阴性，没有其他职员或是住院病患确诊。

目前，感染冠病的医院员工共有八人。除了属于医院感染群的七名职员外，还有一名21岁的医院护士于6月25日确诊，但是她属于无关联病例。