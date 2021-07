国庆主题曲出炉 网友赞为近年最好作品

(早报讯)今年的国庆主题曲“The Road Ahead”昨天出炉,引起许多新加坡人的共鸣,有人表示这首歌是近年国庆主题曲中最好的作品。截至今早,YouTube频道上已有超过8万次播放,国庆面簿页面上的视频则有1300多次转发。

许多网友留言表示,今年国庆主题曲的抒情曲风抚慰人心,声入人心,动画更是新颖精致。有网友说,这首原创主题曲与我们在疫情时代所经历的息息相关,而且非常欣慰团队能在疫情期间录制,以动画方式呈现今年的国庆主题曲。

此外,网友们也发现,今年的主题曲没有歌颂浓烈的爱国情操,更多的是国人之间的互相鼓励,比往年的国庆主题曲更触动心弦。

网友駱妍玲留言说,“The Road Ahead散发着正能量,鼓励国人不要一直回想到前疫情时代,而是继续前进,向往着更美好的明天。”

今年的国庆主题曲“The Road Ahead”(意为前方的路)本地女唱作人林颖和音乐制作人刘俊锋联合创作,希望国人相互依靠,就像过去多次遭遇逆境那样,共同努力克服困难。

演唱歌手包括林颖、“新加坡偶像”出身的塞再里(Sezairi Sezali)、新晋歌手谢-安妮·布朗(Shye-Anne Brown)和淡米尔语流行歌手沙比尔(Shabir Tabare Alam)。

主题曲音乐视频首次结合实景拍摄和动画,以新颖方式带观众透过熟悉的本地地标,追溯我国的成长历史,同时希望激励新加坡人勇敢应对当前挑战,保持乐观与自信。音乐视频内容穿插了多个本地特色,包括我国独特的小贩和美食文化、经典的国庆日“加冷人浪”以及新加坡河和滨海湾花园等景点。

歌词中写道,“有时路途渺茫,但我们继续前行,黎明前的黑夜是最黑暗的”,比喻我国目前虽处于最困难的时刻,但国人只要坚持、等待,一定会渡过难关,美好的未来也即将来临。

李显龙总理昨天也在面簿表示今年的国庆主题曲别具意义,他特别提到副歌中的一句歌词,“无论前路如何,我们曾经做到,也必将再次成功“(Come whatever on the road ahead. We did it before, and we’ll do it again)。

歌曲希望让国人看到,过去一年的冠病疫情大家过得很不容易,未来也充满挑战,但只要我们彼此依靠共同努力,就能像我国过去多次遭遇逆境时一样,再次克服挑战,共同打造理想中的新加坡。

