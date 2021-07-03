未得标先招人 环境局要求撤下托盘大使招聘广告

（早报讯）本地有公司在政府网站登招聘广告招“托盘归还大使”（Tray Return Ambassador），最高开出2000多元月薪，引发网络热议。国家环境局澄清并没有颁发相关合约给这些机构，并已要求撤下招聘广告。

环境局周五（7月2日）回复zaobao.sg询问时表示，“我们要澄清的是，这些招聘是公司自行进行的，没有与环境局签订任何合约”。

托盘大使招聘广告在网络流传后引发热议，有部分人认为托盘大使的薪水比清洁员工更高并不合理。本地普通清洁工友的基本月薪为1274元。

环境局指出，“在进行此类招标时，环境局没有规定工资范围。指定供应商将负责大使的招聘和部署，包括管理他们的工资、其他相关成本和福利”。

环境局也给出在小贩中心工作的大使们的工作职责。他们除了要确保众人遵守安全距离措施，也要鼓励和提醒食客在用餐后归还脏托盘、餐具、处理垃圾，并协助确保餐桌清洁。他们还可能需要在不同的小贩中心之间走动。

6月1日起，食客在小贩中心用餐后，须自行归还托盘和餐具，也不能在餐桌上留下纸巾和菜渣骨头等垃圾。

一家名为Greensafe International的环境服务公司在6月16日于政府求职平台My Careers Future登广告聘请托盘大使，开出的月薪为1400元至2200元不等。

广告中要求职者能有效鼓励食客、摊贩和清洁工人用餐后归还碗盘，策划推广活动以获得社区支持等。广告并没有对求职者有硬性学历要求，仅要求体能上佳，能长时间站立，以及有良好沟通能力，方言流利者更佳 。

另一则招聘广告则列明，大使时薪视学历与经验而定，从N水准的8元6角到大学学历的21元3角不等，

据了解，这些托盘大使通过劝说与提醒促使食客遵守措施，并不是执法人员。企业“抢跑”招聘员工，相信是为了能有更长的时间找到合适的求职者。

记者今早再度尝试登入，发现这些广告已从平台上撤下。

环境局说，当局向来会定期招募大使，确保小贩中心维持安全卫生。“这项做法甚至在冠病大流行之前就已经存在，最近由于疫情形势而有所加强。”

记者也发现，My Careers Future至今仍有一则在去年6月登出的招聘广告，策安集团属下的人力优势（People Advantage）公司同样招聘托盘大使，要求相似，给出的月薪范围为2000元至2500元。

而早在2018年，网络已出现不同的托盘大使招募广告。

强制性归还托盘的规定生效前三个月为过渡期，执法行动将从9月1日开始，初犯者会接获书面警告，第二次违例得缴付300元销案罚款，第三次可能被控上庭。