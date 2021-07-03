石叻路锡克庙整修后重新开幕

（早报讯）建于1924年，本地第一座以传统锡克建筑风格打造的石叻路锡克庙完成整修，今天（7月3日）由李显龙总理主持开幕仪式。

拥有近百年历史的石叻路锡克庙（Silat Road Sikh Temple）坐落在惹兰红山路，于1999年被列为新加坡历史古迹。翻新工程去年初开始，上月底结束，耗资约250万元。

受冠病防疫措施限制，今天的仪式结合线上线下的方式进行。

李总理致辞时说，石叻路锡克庙对我国的锡克族群具有特别意义，因为这是本地首座以传统锡克建筑风格打造的庙宇，设计融入了圆顶和拱门，就如同印度旁遮普邦（Punjab）当地的锡克庙一样。

疫情期间，全国的宗教活动因为安全管理措施受到影响，总理说，如同其他宗教场所一样，石叻路锡克庙和其他锡克庙都必须应付疫情造成的干扰，尤其是去年病毒阻断措施实行时，所有宗教场所都得关闭，这对信徒来说是艰难的时刻。

“但是这些锡克庙和其他宗教场所一样逐渐适应了，例如它们实况转播一些仪式，让信徒能通过线上参加集会。”

此外，总理也赞扬锡克族群的自助精神，例如举行慈善活动，以及通过各锡克庙每日提供数千分斋食，让来自各宗教、种族和背景的公众都能受惠。

总理指出：“这反映了锡克族传统乐观、积极的精神，即便在遇到困难时也继续抱持正面的态度。突显了锡克庙在维护本地锡克文化和传统的同时，也强化了各群体间相互尊重，推广宗教和谐和多元文化。”