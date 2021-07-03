改变空间格局 巴西立巴士转换站今启用

（早报讯）巴西立巴士转换站空间格局经改变后，今天启用，受访乘客反映，新格局比较通风宽敞，候车棚的U型格局也更便于找车换车。

林姓乘客（68岁，兼职包裹分类员）每个星期会使用巴西立巴士转换站一两次。她说：“一走进来就感觉很宽阔，路比较好走，也有比较多凳子，这对老人家来说是好事，走累了就能坐下休息。”

为方便巴西立综合交通中心和巴西立地铁站转向轨的兴建工程，原有的巴西立巴士转换站改变空间格局，即日起投入运作，直到综合交通中心于2028年竣工为止。巴士转换站由公交业者前进（Go Ahead）新加坡负责经营，一部分是新建，一部分是原有的巴士转换站。

巴西立居民吴淑清（58岁，家庭主妇）每天都会经过和使用巴西立巴士转换站。她说：“以前的候车棚是沿着一条线安排，要从一端走到另一端是挺远的，对老人家更吃力。现在的安排比较集中，比较方便。”

根据陆路交通管理局提供的资料，改变格局后的巴西立巴士转换站占地约2万5000平方公尺，比原有的巴士转换站大约23％。上下巴士的地方也从原有的七个，增至目前的13个，巴士车位共47个，比之前多了15个。

13个上下巴士的地点形成了一个U型格局，共有19个巴士服务。为指引乘客，巴士转换站和巴西立地铁站周围张贴了海报和方向指示牌，服务大使也会在场给予协助。

陆交局发言人说，由于巴士转换站的巴士服务不变，因此，周围的交通情况预计不受影响。为确保沿着巴西立第三通道的巴士能顺畅行驶，当局也推出了巴士专属的右转和左转车道。扩建后的巴西立第三通道也将增设两条巴士专用道，让巴士优先行驶。