涉喊种族歧视字眼 男子抵触公共滋扰罪被控

（早报讯）一名33岁的新加坡籍印度族男子，涉嫌在东海岸公园对两组华族男子喊种族歧视字眼，今天（7月3日）将以公共滋扰罪名被控上法庭。

据《联合早报》报道，33岁印族男子被指以带有种族歧视意味的话挑衅三名华族学生，还将三人乘坐的货车轮胎气门嘴拧开，给轮胎放气。其中一人忍不住下车找他理论，却被男子拳打脚踢打倒在地。

警方今天发文告说，昨天凌晨1时50分，警方接到报案指，东海岸公园F2停车场有人需要协助。初步调查显示，一名男子涉嫌对两组华族男子喊种族歧视的字眼，并殴打了其中一名男子。

警方抵达时，嫌犯已经离开现场，一名21岁男子在清醒状态下送院，接受门诊治疗。

经调查，警方确认了33岁涉案男子的身份，并以公共滋扰罪名将其逮捕。警方也将就男子蓄意出言伤害他族情感、蓄意伤人及蓄意骚扰进行调查。

警方表示将要求法庭下令还押男子，以让他接受精神评估。

根据刑事法典，蓄意出言伤害他族情感一旦罪成，可被判最长三年监禁，或罚款最高5000元，或两者兼施。公共滋扰一旦罪成，可被判最长三个月监禁，或罚款最高2000元，或两者兼施。蓄意伤人一旦罪成，可被判最长三年监禁，或罚款最高5000元，或两者兼施。蓄意骚扰一旦罪成，可被判最长六个月监禁，或罚款最高5000元，或两者兼施。

警方表示，将对破坏新加坡种族和谐者采取严厉行动。