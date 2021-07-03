疫苗接种中心职员被拖欠薪水 人力部介入调查

（早报讯）两家负责为疫苗接种中心提供人手的公司被指拖欠职员薪资，人力部已介入调查。

受影响的包括疫苗注射员工和护士，根据《海峡时报》报道，这些合约员工派驻的地点是武吉知马民众俱乐部的疫苗接种中心。被指拖欠薪水的是新加坡救护车协会（Singapore Ambulance Association），以及人力公司Megamanpower。

人力部回复zaobao.sg询问时说，截至星期四（7月1日），人力部和劳资政纠纷调解联盟共接获九起公众投诉，他们受雇于其中一个疫苗接种中心，担任疫苗注射员工和护士，他们称没有收到薪水。

“人力部正对有关公司进行调查，以确定是否还有其他员工遇到类似问题。人力部和劳资政纠纷调解联盟会协助受影响的人解决薪资问题。”

不过人力部并未在答复中证实涉事的是哪家公司。

该接种中心由百汇珊顿医疗集团（Parkway Shenton）管理。据了解，集团通过Megamanpower招募工作人员，而Megamanpower则转而向新加坡救护车协会寻求合适的人选。

据媒体报道，救护车协会指人力公司未按时付款，以致他们无法发薪给职员，而人力公司则称已把款项交给救护车协会，未发薪是协会的责任。

受访的工作人员称，他们每人被拖欠的薪水介于1300元至4500多元。他们在上个月7日收到通知，要他们隔天不需要再到接种中心去。

员工诺莎拉（24岁）受访时说，他们的工作班表原都排好了，结果却突然被告知合约遭终止了。