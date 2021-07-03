图杀已婚女友被判监 男子拥“枪”或再入狱

（早报讯）痴男8年前搭上有夫之妇，不甘被分手而试图杀害女友，然而在准备藏箱“弃尸”时，见人没死又强奸她，被判监7年打6鞭。

他如今又因越南女友不肯辞掉啤酒女工作而动粗，被对方报警“告密”身上有“枪”，或再陷牢狱之灾。

这起情侣纠纷发生于去年11月26日晚上10时30分，被告疑因不满女友当啤酒女郎要她辞工，两人随后发生争执。

被告欧文豪（30岁，译音）面对蓄意伤人和抵触军火与爆炸物法令两项控状，控方以其中一项提控，被告昨天（7月2日）认罪。

案情显示，被告案发当天到女友位于德福10巷一带的咖啡店工作处，两人之后一起搭乘德士回家，期间吵架又大打出手，被告拉扯女友的头发及造成她身体受伤。

抵达住所时，女友报警，并告知警方说，被告拥有一把类似“苹果手机”的眩晕枪，在德士内还拿出了“枪”，让她“保持安静”。

同天晚上，警员在被告包中搜出眩晕枪，随后将他逮捕，被告称这是信号干扰器，但无法解释它的用途。

被告过后才承认这是他在去年8月以20元网购来的眩晕枪，是为了自保。案展9日下判。

据《新明日报》2015年的报道，年仅22岁的被告曾于2013年6月24日犯案，他不满同居的已婚女友要回马国和丈夫复合，而在裕廊西61街的组屋内对她做出一系列疯狂罪行，包括掐颈、用枕头压嘴要让她窒息、用刀割腕和腹部、企图藏“尸”行李箱，再灌芳香剂向她施毒，并在对方昏迷状态时强奸她。

完事后，他决心要结束自己和女友的生命，拿刀割对方的右腕和肚皮，再自己割腕，并喝下芳香剂，还吃发烧药，企图自杀，最后被判监七年打六鞭