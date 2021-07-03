枇杷膏淋车还锁屋大闹三小时 妇女监10周

（早报讯）48岁女子把枇杷膏倒在一台白色轿车上，车主报警，女子却在看见警察后跑回家，把自己反锁屋内，往窗外丢水桶、砧板、鞋子、瓶子及食物等物品，大闹近三小时后遭逮捕。

被告林素玲（译音，48岁）共面对七项控状，主控官以其中两项鲁莽行为危害他人性命罪提控，申请撤销一项公共骚扰罪，余项则交由法官下判时一并考量。她昨日（7月2日）认罪后，被判坐牢10周。

今年5月4日上午11时45分，被告拿着一瓶枇杷膏在菜市道第36座组屋的露天停车场走着，突然把枇杷膏倒在一辆白色轿车上。车主发现后报警。

警方抵达后，在第37座组屋看到杯盖，正要上前要询问时，她却转头就跑，一路跑回家中把自己反锁在屋内。

接着，她走到厨房，从八楼的单位，拿着水管不断往下倒水长达一小时。警方劝她把水关掉，她都不听，警方只好暂时把单位的水源切断。

此时，被告走回卧室，双脚悬空地地危坐在窗沿，再回到厨房，以同样的姿势坐在厨房窗沿。

被告从下午1时08分到3时50分之间，不断往外扔东西，其中包括鞋子、水桶、砧板、枕头、塑料瓶等。警方最终于下午4时才得以入屋，将她逮捕。

法庭文件中也提到，被告曾于今年4月23日晚上10时许，把吉他拿去洗后，放在窗沿晾干，吉他随后掉下楼。被告见警方抵达后，还将两个空啤酒罐丢下楼，警方随之将她逮捕。