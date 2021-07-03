当局取缔芽笼非法活动 54男女接受调查

（早报讯）专门针对芽笼一带非法活动的跨机构行动小组上周采取为期五天的执法行动，取缔多项非法活动，共54名男女接受调查，其中20名男子被捕。嫌犯涉及贩卖违禁药品、非法聚赌、无执照经营娱乐场所、非法兜售二手商品，以及违反安全距离等。

警方昨日（7月2日）发文告透露，由勿洛警署领导，移民与关卡局、新加坡关税局、中央肃毒局、卫生科学局、陆路交通管理局以及新加坡食品局支持的跨部门执法行动在6月22日至26日之间展开。

九名年龄介于28岁至62岁的男子因涉嫌触犯医疗保健产品法令和关税法令中的多项条例被调查，当局起获了咳嗽药水、春药以及其他违禁药品，总价值超过2万6000元。

警方也在芽笼13巷的两个单位进行扫荡，逮捕了19名年龄介于20至59岁的男子，他们涉嫌触犯公共赌馆法令以及远程赌博法令。警方起获了700元现金、电脑终端机以及赌博用具。

乌美3道一个非法娱乐场所也被扫荡，当时有年龄介于20岁到50岁的15名男子以及八名女子在内。其中一名男子因涉嫌触犯公共娱乐条例而被逮捕接受调查，其余人等将在冠病临时法令下接受调查。

新加坡食品局也在芽笼16巷针对非法摆摊进行执法行动，三名年龄介于52岁至67岁的男子在没有申请执照的情况下，在公共场所兜售一些二手衣物，因此被开了罚单。他们摆出来兜售的物品也被充公。

针对以上嫌犯的调查仍在进行中，芽笼邻里警局局长李挺伟副警监说：“目前仍是抗疫期间，但一些人任意妄为违反安全距离条例，完全不为社会集体安全考量。警方会继续与各部门合作针对芽笼展开执法行动。”