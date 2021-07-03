绿科控股决定不召开特别股东大会

（早报讯）上个月演出“换锁头”事件的绿科控股（ecoWise Holdings）已改变主意，决定不召开特别股东大会撤换任何董事，因为它正在遵循新交所监管公司的指令，并且要确保公司和业务以及现有董事组合受到最少的干扰。

它表示，董事会作此决定，已考虑了股东要求召开特大所提出的议案，以及新交所监管公司的指令。此外，董事会将投入时间和公司的资源遵循新交所的指令，包括寻求专业团体建议独立董事人选，以便组成审计委员会，以及准备展开内部审计工作。

此外，虽然李添胜和曹世宣意见不和，公司的所有董事都应该全面合作，以及时处理新交所监管公司所指令的事。

它说，董事会留意到股东建议的议案对公司将没有意义。因为无论如何，若按建议革除曹世宣的董事职务，将对公司造成不必要的干扰，可能使董事会无法满意的处理新交所指令的事。此外，有关股东提名的董事候选人，并非独立和有信誉专业团体所推荐，即便获选也不符合新交所指令中对审计委员会成员（独立董事）的要求。而委任至少多两名独立董事成为审计委员会成员，将解决有关股东的担忧。因此，根据有关股东要求召开特大，并不是为公司最佳利益着想。

绿科控股之前的两名独立董事在5月初相续辞职，董事会只剩两名执行董事和一名独立董事。董事会在5月12日答复新交所询问时表示，除了已披露的原因（包括对公司所涉中国官司帮不上忙），两人辞职没有其他原因。不过，在5月21日，董事会透露公司收到几名股东的召开特别股东大会要求，议案是要革除一名董事和委任另外三名董事。

绿科控股股票在5月28日早盘突然飙涨并遭新交所询问股票异常交易原因，未到中午股票便暂停交易，股价已涨36％。公司后来答复说不知有任何可能造成异常交易的未发布的信息，而之前透露收到股东要求召开特大的信息是可能原因。董事会在6月1日闭市后透露有关股东要求开会是要革除副首席执行长曹世宣的董事职务以及三名获提名者的名字，并表示公司将依照公司法令的规定召开特大表决有关议案，但要看公司的保荐机构是否认为有关候选人是否适合担任董事。

该公司的股票在6月2日恢复交易时便再度飙升，公司在6月14日发布半年业绩，至6月15日暂停交易前，股价已飙涨100％，从5月27日闭市时的3.9分涨至6月14日的7.8分，期间交易异常活跃。

绿科控股暂停交易三天后宣告停牌，并在6月22日透露“换锁头”事件，一场管理层纠纷剧情于是公映。公司创办人、执行董事兼首席执行长李添胜为了“调查集团的各种治理和内部管控问题”，主导把“高度机密”的伺服机室的锁头换掉，并指示曹世宣等高管停职，结果曹李两人在办公室发生对质。

6月25日公司透露对新交所询问的答复，李添胜表示曹世宣所管财政部门当时并没提供他要求的信息，包括与中国公司的官司进展，他要求把半年业绩的发布延后到6月14日闭市之后，但曹世宣在14日凌晨便发布业绩。公司答复说，公司否认李添胜关于管理层的企业治理可能有疏失的指责。

新交所当天便下令该公司委任至少多两名独立董事，委任法定审计师对上半年业绩进行审计，并同时向新交所和保荐机构报告。公司后来针对有关指令表示，公司目前正在努力遵循指令，独立董事余光华和保荐机构ZICO资本认为，李添胜和曹世宣应按该指令留任首席执行长和副首席执行长职务，以便持续管理日常业务、确保公司利益受保护以及维护利益相关者对公司的信心。他们都熟悉集团的业务，审计委员会将直接监督他们。