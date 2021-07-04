沈氏坊巴刹与熟食中心装修两个月后重新开业

（早报讯）沈氏坊巴刹与熟食中心经过两个月的装修后，今早（7月4日）重新开业。

湿巴刹和熟食中心增添了16个新的吊扇后更加通风，安装在摊位上方的137台风扇也都换成新的。

另外，厕所也进行翻新，除了更换防滑、防污以及抗菌的地砖，也更换无接触式水龙头，让厕所更加卫生干净。

熟食中心还将安装额外两个大风扇，以进一步加强空气流通，预计将于今年9月完成。

惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士出席了今天早上举行的开幕典礼。他在受访时说：“这里装修的这段期间刚好就碰上了高警戒解封第三阶段，这个巧合让很多摊贩都觉得十分幸运。疫情影响小贩们的生意，虽然他们获得租金回扣，但我们还是知道他们有多困难。”

他也指出，翻新之后的小贩中心感觉亮了许多，整体的用餐环境因此也会比较好。

为了帮助年长摊贩数码化，文礼佳说，该区的青年网络在高警戒解封第三阶段开始时，向芽笼峇鲁熟食中心的年长摊贩们伸出援手，尝试教他们如何使用送餐服务平台，预计近日也会开始帮助沈氏坊熟食中心的年长摊贩。“数码化对年长小贩来说确实不容易，但很多年长摊贩的思想都是很开放。”

沈氏坊巴刹与熟食中心联谊会主席翁健初（70岁）受访时说，巴刹与熟食中心7年前经过大翻新，如今的装修工程是完善巴刹与熟食中心的一些设施。

也是摊主之一的翁健初说，熟食中心以前有很多鸽子，因此这次的装修也在屋顶上安了防鸟刺。

售卖海南鸡饭的杨庆丰（80岁）说：“装修后的熟食中心灯光变亮，增添的风扇也让这里不会那么闷热。”

杨庆丰坦言，自疫情暴发以来，生意下跌了近三成，但因为政府提供的重重补贴，如租金以及聘请工人的回扣，多多少少有帮助。

对于在疫情期间使用送餐品台，杨庆丰说，年长摊贩有着很多限制因此难以提供送餐服务。

“我之前有尝试询问，但是因为不知道怎使用电邮申请所以最后就不了了之了。其实我们这些上了年纪的摊贩经常需要去做身体检查，那时我和太太就会关门不做生意，所以我们的营业时间不定，很难去做外卖服务。”

居住在附近的居民庄永利（60岁，装修业）几乎每天都会到这家熟食中心用餐，今天也趁熟食中心关闭两个月后重新开业而前来吃早餐。他说，这两个月都得光顾附近的咖啡店，如今能够回到熟食中心用餐，发现变化虽然没有很大，但是装修后变得更亮更卫生也是好事。

沈氏坊巴刹与熟食中心一共有144个摊位，其中66个是熟食摊位、55个湿巴刹摊位以及23个杂货摊位。