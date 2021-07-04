李智陞：多数国人支持为黄金地段组屋提供额外津贴

（早报讯）超过6500名新加坡人分享了他们对于在黄金地段兴建组屋的看法。多数人支持在现有房屋津贴之上，提供额外津贴，让人们可负担得起这类组屋。但他们同时也支持在这些组屋被转售时，采取措施收回这些额外津贴，以确保公平。

国家发展部长李智陞今天（7月4日）上午出席一场关于黄金地段组屋的民情联系组（REACH）线上对话，在为讨论作总结时，透露咨询工作的进展。

国家发展部和建屋发展局自去年起，就这个课题征询不同群体的意见，包括首次购屋者、年轻夫妻、大学生、现有组屋屋主、年长者、专家、评论员、研究员、专业人士、社会学家和公众。至今有超过6500名新加坡人通过对话会、小组讨论、网络调查和电邮，分享了看法。

当局至今收到的建议包括，为黄金地段组屋规定更长的最低居住期（MOP）、更严格的出租限制，以及划定这类组屋的转售对象等。

李智陞说，多数人认同，规定更长的MOP，能鼓励屋主在黄金地段组屋居住更长时间，但一些人也担心这只能延迟人们卖屋得利的问题。

一些人则建议，规定黄金地段组屋只能卖回给政府。对此，李智陞说，这牵涉采用什么公式来计算屋价的问题。“是根据直线升值？根据我国国内生产总值（GDP）的增长？还是根据卖屋利润？要如何计算？”

他指出，黄金地段组屋屋主有建屋局作为“后盾”（backstop），对于其他组屋屋主也未必公平。例如，与黄金地段相隔不远的直落布兰雅，屋主就不享有将组屋卖回给建屋局的选择。

李智陞表示，许多分享看法的新加坡人，认为应允许黄金地段组屋在公开市场转售，但需要采取措施确保价格不会失控。他指出，这就涉及是否要按国籍、收入顶限，或是否是首次购屋者等条件来限制转售买家的问题。

据了解，咨询工作已接近尾声。民情联系组网络调查也于星期三（6月30日）截止，有关当局正在整理调查结果，预计今年内公布。